Губернатор назвал победителей голосования за благоустройство

25.06.2025 | 17:11

Определены общественные территории, которые по решению жителей Пензенской области будут благоустроены в 2026 году, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Участие в голосовании приняли 97 тысяч человек. Они определили лидеров среди 44 предложенных объектов. Ими стали:

- Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского в Пензе;

- сквер, посвященный героям СВО, напротив многоквартирного дома № 256а на улице Ленина в Кузнецке;

- земельный участок на Ахунской, 21а, в Заречном (между домами № 21, 23 и 25);

- пешеходная зона на улице Садовой в Каменке;

- пешеходная зона на улице Балашовской в Сердобске;

- сквер «Молодежный» в Нижнем Ломове (в районе Дома спорта «Электрон»);

- сквер на улице Ленина, 63, в Никольске;

- сквер на улице Советской, 27в, в Мокшане.

«Проект по формированию комфортной городской среды, стартовавший в 2021 году, за прошедшее время позволил благоустроить в регионе более 700 общественных пространств», - напомнил Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в среду, 25 июня.

Губернатор выразил благодарность каждому жителю региона, который сделал свой выбор в пользу позитивных изменений в пензенских городах и селах.