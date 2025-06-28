В Иссинском районе пьяного водителя не спасли 50 000 рублей

28.06.2025 | 11:10

В Иссинском районе 40-летний житель Республики Мордовия попытался откупиться от инспектора ДПС.

Автомобиль гостя области остановили для проверки. У водителя заметили признаки опьянения, но он отказался проходить медицинское освидетельствование. Инспектор ДПС начал составлять в отношении мужчины административный протокол.

Водитель захотел уйти от ответственности и попытался передать правоохранителю 50 тысяч рублей, рассчитывая, что взамен тот уничтожит документ. Но сотрудник ДПС от взятки отказался.

«Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Свою вину автомобилист признал.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.