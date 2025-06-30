Жительница Лунинского района пострадала из-за влюбчивого сына

30.06.2025 | 19:00

В Лунинском районе осудили 20-летнюю жительницу Саранска, которая угнала машину у потенциальной свекрови.

В ноябре прошлого года девушка вместе с молодым человеком гостила у его матери в селе Большой Вьяс. Ночью 25-го числа она увидела в телефоне парня переписку с другой. Вспыхнула ссора.

После конфликта ухажер лег спать, а обиженная девушка в 4 часа утра решила, что пора возвращаться в Саранск.

Она села за руль припаркованного во дворе автомобиля Мazda CX-5 без водительских прав и разрешения хозяйки и умчалась, чтобы забрать свои вещи из квартиры парня в Мордовии, где они вместе жили.

На обратном пути при заезде в гараж автомобилистка поцарапала машину.

Собственница транспортного средства, узнав о случившемся, обратилась в полицию. В отношении девушки возбудили уголовное дело.

Она возместила нанесенный материальный ущерб (69 800 рублей) и получила наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.