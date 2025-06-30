Сельчане сдвинули чужую машину и получили срок

30.06.2025 | 20:29

В Башмаковском районе двух молодых людей 22 и 23 лет осудили за угон. Они не смогли уехать на машине, но переместили ее на несколько метров.

Это случилось ночью 31 марта. Приятели решили прокатиться на чужой «Ладе-Приоре», дверь которой оказалась открыта. Один из них сел за руль, а другой начал толкать.

По плану молодых людей машина должна была завестись, но этого не произошло, автомобиль лишь немного сдвинулся с места.

Сельчане бросили «Приору» и ушли. Вскоре за них взялась полиция, и оба оказались на скамье подсудимых.

Угонщикам дали по 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период, сообщили в Башмаковском районном суде.