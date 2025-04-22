Общество

Кузнечанам предложили на выбор 6 территорий для благоустройства

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Жителям Кузнецка на ежегодное голосование за благоустройство территорий в 2026 году предложили 6 объектов.

1. Сквер, посвященный героям СВО, напротив многоквартирного дома № 256а на ул. Ленина. Предлагается обустроить пешеходную зону, провести озеленение, организовать освещение и установить скамейки и урны.

2. Сквер в Западном микрорайоне между домами № 1 на ул. Приборостроителей и № 2 на ул. Тухачевского. Планируется организовать зону отдыха, дорожки для занятия скандинавской ходьбой, установить детский игровой комплекс, выполнить озеленение.

3. Сквер на пустыре с западной части управления образования с установкой детской и спортивной площадки. Предлагается обустроить пешеходную зону, установить детский комплекс, организовать освещение, озеленение и разместить скамейки и урны.

4. Сквер напротив многоквартирного дома № 95 на ул. Кирова. План - обустроить пешеходную зону, зоны отдыха, провести озеленение, установить скамейки и урны, организовать освещение.

5. Территория в районе многоквартирного дома № 57 на ул. Осипенко, включая летнюю сцену. Проект предусматривает обустройство зоны отдыха, установку детского комплекса, скамеек и урн, благоустройство сцены.

6. Сквер между детским садом № 23 и многоквартирным домом № 58 на ул. Леваневского. Предлагается обустроить пешеходную зону, организовать озеленение и освещение, поставить скамейки и урны, сообщается в описании проекта на портале госуслуг.

Голосование стартовало 21 апреля и будет идти до 12 июня.

В выборе проекта для реализации участвуют жители Пензенской области старше 14 лет. Проголосовать можно на портале госуслуг либо через волонтеров.

На «Госуслугах» нужно авторизоваться, войти в раздел «Объекты голосования» и выбрать муниципальное образование - появится список объектов. Изучив варианты и определившись, необходимо отметить понравившийся проект и нажать «Голосовать».

В 2025 году в голосовании участвуют территории в 8 населенных пунктах региона: Пензе, Заречном, Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске и Мокшане.

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