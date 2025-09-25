Сетевое издание|18+|Четверг|25 сен 2025|21:30
На стадионе «Первомайский» сажают мятлик и райграс

На стадионе «Первомайский» приступили к посеву семян травы - мятлика и райграса, сообщили в управлении спортивными сооружениями в четверг, 25 сентября.

Предварительно поле подготовили - выложили искусственное покрытие, просыпали песком.

Первые всходы появятся уже этой осенью, потом трава перезимует под снегом. Весной произведут дополнительный подсев, и на обновленном поле можно будет проводить регбийные матчи.

Ремонт поля начался в мае. Стоимость работ превысит 32 млн рублей. В планах были реконструкция главной поляны и установка новой системы подогрева и полива. Создается комбинированный газон, сочетающий искусственную основу и натуральную траву.

Работы на «Первомайском» хотели завершить в октябре. В июле выяснилось, что ремонт отстал от графика из-за неблагоприятных погодных условий.

Обновление дорожек стадиона отнесено на следующий год. На трибунах намеревались провести только косметический ремонт.

Источник — фото управления спортивными сооружениями
