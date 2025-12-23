Спорт

В Заречном за счет установки фонарей продлили лыжную трассу

Печать
Telegram

В Заречном готовятся к открытию обновленной трассы для лыжников. По словам главы города Алексея Костина, этого события местные жители ждали почти год.

«В лесу уже кипит работа - спорткомитет готовит для зареченцев лыжню», - написал чиновник в своем телеграм-канале во вторник, 23 декабря.

В Заречном за счет установки фонарей продлили лыжную трассу

Трассу продлили благодаря установке еще 43 фонарей: общая длина освещенного участка в результате составит 3 километра.

«Теперь можно смело планировать вечерние тренировки», - отметил Алексей Костин.

Он предложил всем, кто любит свежий морозный воздух, скорость и активный отдых, оценить обновленную лыжню в ближайшее время.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Алексея Костина
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети