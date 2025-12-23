В Заречном за счет установки фонарей продлили лыжную трассу

23.12.2025 | 16:09

В Заречном готовятся к открытию обновленной трассы для лыжников. По словам главы города Алексея Костина, этого события местные жители ждали почти год.

«В лесу уже кипит работа - спорткомитет готовит для зареченцев лыжню», - написал чиновник в своем телеграм-канале во вторник, 23 декабря.

Трассу продлили благодаря установке еще 43 фонарей: общая длина освещенного участка в результате составит 3 километра.

«Теперь можно смело планировать вечерние тренировки», - отметил Алексей Костин.

Он предложил всем, кто любит свежий морозный воздух, скорость и активный отдых, оценить обновленную лыжню в ближайшее время.