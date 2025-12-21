«Дизель» проиграл клубу «Тамбов» на домашнем льду

В субботу, 20 декабря, пензенский «Дизель» на домашнем льду уступил клубу «Тамбов».
Счет открыли гости: на 13-й минуте шайбу в ворота забросил Эмиль Пьянов. На 17-й минуте «дизелист» Владислав Лукин выравнял положение - 1:1.
В 2-м периоде тамбовцы отыграли очко в свою пользу - Егор Горбунов точным броском отправил шайбу в ворота пензенцев на 24-й минуте (1:2).
На 26-й минуте гости удвоили преимущество, отличился Виталий Каменев - 1:3. На 33-й минуте он оформил дубль, и счет стал 1:4. На 36-й минуте «дизелист» Давид Карапетян забил «Тамбову» - 2:4.
В 3-м временном отрезке разница в счете сократилась до минимума (3:4) - Максим Колмыков отправил шайбу в пустые ворота противника. В последние минуты игрок тамбовского клуба Тимур Муханов ответил тем же.
«Дизель» закончил домашнюю игру со счетом 3:5.
«Могли достать, могли еще в конце забить, но не забили - получилось так, как получилось», - прокомментировал тренер клуба Дмитрий Шандуров.
Следующая встреча состоится 22 декабря - с клубом «Ростов».
