Спорт

«Дизель» проиграл клубу «Тамбов» на домашнем льду

Печать
Telegram

В субботу, 20 декабря, пензенский «Дизель» на домашнем льду уступил клубу «Тамбов».

Счет открыли гости: на 13-й минуте шайбу в ворота забросил Эмиль Пьянов. На 17-й минуте «дизелист» Владислав Лукин выравнял положение - 1:1.

В 2-м периоде тамбовцы отыграли очко в свою пользу - Егор Горбунов точным броском отправил шайбу в ворота пензенцев на 24-й минуте (1:2).

«Дизель» проиграл клубу «Тамбов» на домашнем льду

На 26-й минуте гости удвоили преимущество, отличился Виталий Каменев - 1:3. На 33-й минуте он оформил дубль, и счет стал 1:4. На 36-й минуте «дизелист» Давид Карапетян забил «Тамбову» - 2:4.

В 3-м временном отрезке разница в счете сократилась до минимума (3:4) - Максим Колмыков отправил шайбу в пустые ворота противника. В последние минуты игрок тамбовского клуба Тимур Муханов ответил тем же.

«Дизель» проиграл клубу «Тамбов» на домашнем льду

«Дизель» закончил домашнюю игру со счетом 3:5.

«Могли достать, могли еще в конце забить, но не забили - получилось так, как получилось», - прокомментировал тренер клуба Дмитрий Шандуров.

Следующая встреча состоится 22 декабря - с клубом «Ростов».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети