«Дизель» уступил по буллитам «Омским крыльям»

В понедельник, 15 декабря, пензенский «Дизель» завершил серию выездных игр, проиграв матч с «Омскими крыльями».
Счет открыли хозяева льда на третьей минуте первого периода. Во второй двадцатиминутке голов не было.
В последнем игровом отрезке, на 15-й минуте, пензенец Александр Борисенков сравнял счет. Матч перешел в овертайм, во время которого дизелист Владислав Лукин отправил шайбу в ворота соперников. Но гол не засчитали: после видеопросмотра момента зафиксировали положение вне игры.
Исход встречи решили буллиты. Здесь сильнее оказались омичи. Игра завершилась со счетом 2:1.
Сейчас дизелисты возвращаются домой, им предстоит серия домашних матчей. 20 декабря пензенская команда встретится с ХК «Тамбов».
13 декабря «Дизель» сыграл с курганским ХК «Зауралье» и одержал победу со счетом 3:1.
