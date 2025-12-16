«Дизель» уступил по буллитам «Омским крыльям»

16.12.2025 | 08:09

В понедельник, 15 декабря, пензенский «Дизель» завершил серию выездных игр, проиграв матч с «Омскими крыльями».

Счет открыли хозяева льда на третьей минуте первого периода. Во второй двадцатиминутке голов не было.

В последнем игровом отрезке, на 15-й минуте, пензенец Александр Борисенков сравнял счет. Матч перешел в овертайм, во время которого дизелист Владислав Лукин отправил шайбу в ворота соперников. Но гол не засчитали: после видеопросмотра момента зафиксировали положение вне игры.

Исход встречи решили буллиты. Здесь сильнее оказались омичи. Игра завершилась со счетом 2:1.

Сейчас дизелисты возвращаются домой, им предстоит серия домашних матчей. 20 декабря пензенская команда встретится с ХК «Тамбов».

13 декабря «Дизель» сыграл с курганским ХК «Зауралье» и одержал победу со счетом 3:1.