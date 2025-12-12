Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл матч в Тюмени

Печать
Telegram

Вечером в четверг, 11 декабря, пензенский «Дизель» сыграл выездной матч в Тюмени. Соперником выступил ХК «Рубин».

Счет в игре открыли хозяева льда на 5-й минуте первого периода. На 17-й минуте дизелист Антон Лукичев забросил шайбу в ворота соперников.

На последней минуте второго игрового отрезка тюменцы забили второй гол.

На 8-й минуте последнего периода хозяева льда закрепили успех, забросив третью шайбу. Через минуту дизелист Владимир Бобылев огорчил голкипера соперников - 2:3.

На последних минутах матча пензенцы заменили вратаря на экстра-полевого игрока, и «Рубин» отправил шайбу в пустые ворота. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу тюменского клуба.

9 декабря «Дизель» провел встречу с ХК «Югра» в Ханты-Мансийске. Матч закончился победой пензенцев со счетом 4:1.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети