Пензенский «Дизель» проиграл матч в Тюмени

Вечером в четверг, 11 декабря, пензенский «Дизель» сыграл выездной матч в Тюмени. Соперником выступил ХК «Рубин».
Счет в игре открыли хозяева льда на 5-й минуте первого периода. На 17-й минуте дизелист Антон Лукичев забросил шайбу в ворота соперников.
На последней минуте второго игрового отрезка тюменцы забили второй гол.
На 8-й минуте последнего периода хозяева льда закрепили успех, забросив третью шайбу. Через минуту дизелист Владимир Бобылев огорчил голкипера соперников - 2:3.
На последних минутах матча пензенцы заменили вратаря на экстра-полевого игрока, и «Рубин» отправил шайбу в пустые ворота. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу тюменского клуба.
9 декабря «Дизель» провел встречу с ХК «Югра» в Ханты-Мансийске. Матч закончился победой пензенцев со счетом 4:1.
