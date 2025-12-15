Общество

Капремонт в Иссинской участковой больнице завершился

Печать
Telegram

В Иссинской участковой больнице закончен капитальный ремонт терапевтического корпуса, сообщили в областном минздраве.

«Все строительные и отделочные работы в рамках заключенных контрактов завершены. Заканчивается отделка лестничных маршей, которую мы смогли сделать за счет экономии средств по результатам конкурсных процедур», - уточнила главный врач больницы Юлия Тивикова.

По ее словам, корпус преобразился до неузнаваемости.

«Процедурные кабинеты, санитарные комнаты теперь полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Мы уже начали подготовку корпуса к приему пациентов, ожидаем поставку новой мебели и инвентаря», - добавила Юлия Тивикова.

Изначально ремонт планировали закончить раньше. Работы стартовали весной 2024 года, их стоимость составила более 40 млн рублей. Предполагалось обновить терапевтическое отделение и круглосуточный стационар.

Учреждение по результатам проведенных электронных аукционов заключило 2 контракта с фирмой, которая должна была завершить капремонт до 31 октября 2025-го. В июне 2025-го стало известно, что подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков.

«Частично объем работ, запланированный на 2024 год, выполнен, однако в 2025 году выполнение работ обществом приостановлено. Рабочие на объекте отсутствовали, работы не велись, произошло существенное отставание от графика, в связи с чем были приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов», - сообщили в Пензенском УФАС России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети