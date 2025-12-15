Капремонт в Иссинской участковой больнице завершился

В Иссинской участковой больнице закончен капитальный ремонт терапевтического корпуса, сообщили в областном минздраве.
«Все строительные и отделочные работы в рамках заключенных контрактов завершены. Заканчивается отделка лестничных маршей, которую мы смогли сделать за счет экономии средств по результатам конкурсных процедур», - уточнила главный врач больницы Юлия Тивикова.
По ее словам, корпус преобразился до неузнаваемости.
«Процедурные кабинеты, санитарные комнаты теперь полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Мы уже начали подготовку корпуса к приему пациентов, ожидаем поставку новой мебели и инвентаря», - добавила Юлия Тивикова.
Изначально ремонт планировали закончить раньше. Работы стартовали весной 2024 года, их стоимость составила более 40 млн рублей. Предполагалось обновить терапевтическое отделение и круглосуточный стационар.
Учреждение по результатам проведенных электронных аукционов заключило 2 контракта с фирмой, которая должна была завершить капремонт до 31 октября 2025-го. В июне 2025-го стало известно, что подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков.
«Частично объем работ, запланированный на 2024 год, выполнен, однако в 2025 году выполнение работ обществом приостановлено. Рабочие на объекте отсутствовали, работы не велись, произошло существенное отставание от графика, в связи с чем были приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов», - сообщили в Пензенском УФАС России.
