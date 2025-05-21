Дорожки на стадионе «Первомайский» пока останутся без ремонта

21.05.2025 | 15:42

В Пензе ремонт беговых дорожек на стадионе «Первомайский» сделают только в следующем году. Сейчас подрядчик занимается регбийным полем.

Реконструкция началась 15 мая, стоимость работ - более 32 000 000 рублей. Специалисты срежут верхний слой, заменят старые системы обогрева и полива, обустроят дренаж и ливневую канализацию.

Новое поле будет представлять из себя комбинированный газон с искусственной основой и натуральной травой.

Завершить работы планируют в октябре.

«Дорожки - это только планы пока. Это один из старейших стадионов Пензы, где есть беговые дорожки. Мы понимаем, что было бы неправильно ремонтировать их перед началом ремонта поля. Сейчас уже подготовлена проектно-сметная документация на их ремонт, в Минспорт РФ направлена заявка на софинансирование работ. Надеюсь, нам там не откажут», - сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта области Вячеслав Чесноков.

По его словам, к обновлению дорожек планируют приступить в следующем году и после него отчитаться о завершении работ на объекте уже в целом.

На трибунах намерены провести только косметический ремонт.