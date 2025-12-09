Пензенский «Дизель» одержал победу в Ханты-Мансийске

09.12.2025 | 19:31

Во вторник, 9 декабря, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу над «Югрой» в Ханты-Мансийске.

В первом и втором периодах гости забросили по шайбе в ворота хозяев (отличились Антон Лукичев и Данила Попов) и долгое время удерживали преимущество.

Размочить счет «Югре» удалось только в середине третьей 20-минутки, когда дизелисты остались в меньшинстве, - 1:2. Удачным броском отметился Сергей Теряев.

На последней минуте встречи, когда «Югра» заменила голкипера на полевого игрока, пензенцы сумели дважды поразить пустые ворота соперника - шайбы в копилках Владислава Лукина и Павла Махановского.

Итоговый счет - 4:1 в пользу «Дизеля».

Следующий матч выездной серии состоится в четверг, 11 декабря. Подопечные Дмитрия Шандурова сразятся с «Рубином» в Тюмени.