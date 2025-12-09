Пензенский «Дизель» одержал победу в Ханты-Мансийске

Во вторник, 9 декабря, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу над «Югрой» в Ханты-Мансийске.
В первом и втором периодах гости забросили по шайбе в ворота хозяев (отличились Антон Лукичев и Данила Попов) и долгое время удерживали преимущество.
Размочить счет «Югре» удалось только в середине третьей 20-минутки, когда дизелисты остались в меньшинстве, - 1:2. Удачным броском отметился Сергей Теряев.
На последней минуте встречи, когда «Югра» заменила голкипера на полевого игрока, пензенцы сумели дважды поразить пустые ворота соперника - шайбы в копилках Владислава Лукина и Павла Махановского.
Итоговый счет - 4:1 в пользу «Дизеля».
Следующий матч выездной серии состоится в четверг, 11 декабря. Подопечные Дмитрия Шандурова сразятся с «Рубином» в Тюмени.
Новости по теме
- Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»
- В Пензенской области аккредитовали новую спортивную федерацию
- «Дизель» обыграл ХК «Зауралье» в серии буллитов
- Суперкомпьютер определил фаворита чемпионата мира-2026 по футболу
- Пензенский «Дизель» одолел тюменскую команду «Рубин»
- Пензенский «Дизель» на своем льду уступил «Югре» из Ханты-Мансийска
- «Дизель» завершил победой выездную серию игр
- Пензенский «Дизель» разгромил «Ростов» на выезде - 5:0
- Пензенский «Дизель» победил в первом матче выездной серии
- Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне
Последние новости
- Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»
- В Пензенской области аккредитовали новую спортивную федерацию
- 1 января в Пензе организуют забег для осознанно встречающих Новый год
- «Дизель» обыграл ХК «Зауралье» в серии буллитов
- Пензенский «Дизель» одолел тюменскую команду «Рубин»
- Пензенский «Дизель» на своем льду уступил «Югре» из Ханты-Мансийска
- «Дизель» завершил победой выездную серию игр
- Пензенский «Дизель» разгромил «Ростов» на выезде - 5:0
- В ДС «Буртасы» в следующем году избавятся от следов плесени
- Пензенский «Дизель» победил в первом матче выездной серии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!