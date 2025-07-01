Ремонт стадиона «Первомайский» отстает от графика

01.07.2025 | 08:17

В Пензе проверили ход ремонта стадиона «Первомайский». В составе комиссии был заместитель министра физкультуры и спорта региона Дмитрий Брюханов.

Подрядчик срезал старый натуральный газон, демонтировал систему отопления и полива. Уже установлены дренажные колодцы и система водоотведения. Сейчас специалисты готовят щебневое основание для нового поля и монтируют дренажную систему.

«Дмитрий Брюханов отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий наблюдается отставание от графика примерно на две недели, так как соблюдение технологического процесса требует сухой погоды», - рассказали в управлении спортивными сооружениями.

Монтаж нового травяного покрытия планируют закончить в августе.

Ремонт регбийного поля стадиона начался в мае. Стоимость работ превысит 32 млн рублей. Новое покрытие будет представлять из себя комбинированный газон с искусственной основой и натуральной травой.

Дорожки стадиона хотят отремонтировать в следующем году, после этого отчитаются о завершении обновления объекта.