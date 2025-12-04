Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»

Вечером в среду, 3 декабря, «Дизель» сыграл домашний матч с ХК «Омские крылья». За борьбой команд следили 4 289 зрителей.
В течение всей игры дизелисты не забросили в ворота соперников ни одной шайбы.
«Омские крылья» забили первый гол пензенцам на 10-й минуте первого периода, второй и третий - на 6-й и 10-й минутах второго игрового отрезка. Четвертая шайба оказалась в воротах «Дизеля» на 11-й минуте третьего периода.
Проигрышем со счетом 0:4 пензенские хоккеисты завершили домашнюю серию игр и первый круг регулярного чемпионата.
1 декабря «Дизель» принял на своем льду курганский ХК «Зауралье». Победитель определился в серии буллитов. Пензенцы выиграли со счетом 1:0.
