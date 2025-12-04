Спорт

Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»

Печать
Telegram

Вечером в среду, 3 декабря, «Дизель» сыграл домашний матч с ХК «Омские крылья». За борьбой команд следили 4 289 зрителей.

Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»

В течение всей игры дизелисты не забросили в ворота соперников ни одной шайбы.

Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»

«Омские крылья» забили первый гол пензенцам на 10-й минуте первого периода, второй и третий - на 6-й и 10-й минутах второго игрового отрезка. Четвертая шайба оказалась в воротах «Дизеля» на 11-й минуте третьего периода.

Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»

Проигрышем со счетом 0:4 пензенские хоккеисты завершили домашнюю серию игр и первый круг регулярного чемпионата.

Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»

1 декабря «Дизель» принял на своем льду курганский ХК «Зауралье». Победитель определился в серии буллитов. Пензенцы выиграли со счетом 1:0.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети