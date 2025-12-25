«Дизель» победил в последнем домашнем матче календарного года

25.12.2025 | 08:14

В среду, 24 декабря, пензенский «Дизель» на своем льду принял команду «Буран» из Воронежа и одержал уверенную победу.

Игра закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе отличились Андрей Болучевский (он оформил дубль), Олег Погоришный, Павел Махановский, Михаил Балашов и Дмитрий Сидляров.

После встречи главный тренер «Дизеля» Дмитрий Шандуров отметил, что соперники предложили хороший темп и борьбу: до середины матча они вели в счете.

«В принципе, игра удалась. Соперники забили 3 шайбы - это неплохо, с их стороны игра была достойная. Но сегодня на льду наши ребята здорово распоряжались моментами и забили 6 голов. Был качественный матч, хороший хоккей», - заявил главный тренер.

Посмотреть последний домашний матч календарного года пришли 4 095 болельщиков «Дизеля». Многие из них затем приняли участие в традиционной благотворительной акции «Мишкопад» - бросили на лед мягкие игрушки, которые хоккеисты передадут воспитанникам детского дома.

Следующая игра у «Дизеля» состоится 28 декабря. Он встретится в Саратове с местным «Кристаллом».