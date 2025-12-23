Пензенский «Дизель» одержал победу над ХК «Ростов»

Вечером в понедельник, 22 декабря, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с ХК «Ростов». За матчем наблюдали 3 462 зрителя.
В первом периоде голов не было. За 4 минуты до окончания второго игрового отрезка дизелист Максим Колмыков забросил шайбу в ворота соперников.
В третьем периоде вновь не было голов. «Ростов» проиграл всухую со счетом 0:1.
24 декабря «Дизель» завершит серию домашних матчей. Соперником выступит ХК «Буран» из Воронежа.
20-го числа пензенский клуб встретился на домашнем льду с «Тамбовом» и проиграл со счетом 3:5.
