Общество

В Пензе началась реконструкция стадиона «Первомайский»

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На стадионе «Первомайский» в Пензе стартовала запланированная реконструкция, сообщили в областном управлении спортивными сооружениями.

«Завершены конкурсные процедуры, заключен договор с московской компанией, которая имеет опыт выполнения такого рода работ. В ближайшие дни будут завезены необходимые материалы и обустроен временный строительный городок», - рассказал главный инженер управления Андрей Лысенко.

Первый этап - снятие травяного и грунтового покрытия главного поля, он уже идет.

В планах - реконструкция главной поляны стадиона и установка новой системы подогрева и полива. Будет создан комбинированный газон, сочетающий искусственную основу и натуральную траву.

«В предыдущие годы мы уже сталкивались с ситуацией, когда вынуждены были в апреле проводить домашние матчи в другом городе, потому что поляна «Первомайского» еще не успевала достигнуть необходимой стадии готовности. Очень надеемся, что после реконструкции такого больше не будет и свои игры «Локомотив» будет проводить дома точно по расписанию», - прокомментировал генеральный директор регбийного клуба «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Работы на «Первомайском» завершат осенью.

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