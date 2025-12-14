Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено

14.12.2025 | 16:08

Энергоснабжение в 166 населенных пунктах Пензенской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, отметив, что на работы ушло чуть больше суток.

«Электроэнергия возвращена во все 19 000 домов, где проживают 76 000 человек, подключены все 60 котельных и свыше 200 социально важных учреждений», - уточнил глава региона.

Утром 13 декабря из-за сильного шквалистого ветра и мокрого снега без света остались все перечисленные им объекты. В Пензе электроснабжение отключилось на Окружной, в Арбекове, Заре, Терновке и др.

К утру 14-го числа свет отсутствовал в 1 508 домах, где живут более 3 600 человек (166 частных и 440 жителей – в Пензе). Бензогенераторы обеспечивали подачу в 4 соцучреждения и 2 котельные.

По факту аварийных отключений в Пензе и населенных пунктах Городищенского, Бессоновского, Мокшанского, Пензенского районов областная прокуратура организовала проверку.