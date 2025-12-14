ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов

14.12.2025 | 10:51

На станции Чаис в Никольском районе, где столкнулись поезда, восстановили 150 м железнодорожного полотна. Осталось еще 600, сообщил губернатор Пензенской области Олега Мельниченко утром в воскресенье, 14 декабря.

К работам привлекли 300 работников магистрали, 4 восстановительных поезда и другую спецтехнику. С ночи они поднимают сошедшие с рельсов вагоны и ремонтируют пути.

«Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети», - пояснили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

К 7 утра с путей убрали 2 электровоза и 13 опрокинутых цистерн, уточнил Олег Мельниченко.

Работы идут с опережением графика, их окончание намечается к 16:00.

Движение поездов, по плану, откроется в 00:00.

По факту столкновения составов на станции Чаис возбуждено уголовное дело. Инцидент случился 13 декабря, в результате разлился мазут.