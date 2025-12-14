Общество

ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов

Печать
Telegram

На станции Чаис в Никольском районе, где столкнулись поезда, восстановили 150 м железнодорожного полотна. Осталось еще 600, сообщил губернатор Пензенской области Олега Мельниченко утром в воскресенье, 14 декабря.

К работам привлекли 300 работников магистрали, 4 восстановительных поезда и другую спецтехнику. С ночи они поднимают сошедшие с рельсов вагоны и ремонтируют пути.

«Далее будут восстанавливать насыпь, укреплять полотно, укладывать новую рельсошпальную решетку, восстанавливать работу контактной сети», - пояснили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

К 7 утра с путей убрали 2 электровоза и 13 опрокинутых цистерн, уточнил Олег Мельниченко.

Работы идут с опережением графика, их окончание намечается к 16:00.

Движение поездов, по плану, откроется в 00:00.

По факту столкновения составов на станции Чаис возбуждено уголовное дело. Инцидент случился 13 декабря, в результате разлился мазут.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото и видео Куйбышевской железной дороги
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети