«Дизель» одолел курганский клуб на выезде

14.12.2025 | 12:34

В субботу, 13 декабря, пензенский «Дизель» сыграл на выезде с курганским ХК «Зауралье» и одержал победу.

Счет открыли гости: на 3-й минуте шайбу в ворота забросил Андрей Болучевский. На 12-й минуте курганец Антон Угольников выравнял положение – 1:1.

В 2-м периоде «дизелисты» поразили ворота соперников дважды - отличились Денис Почивалов и Данила Попов.

В 3-м периоде цифры на табло не менялись. Пензенцы одержали победу со счетом 3:1.

«От всего тренерского штаба команду - с победой! Мы благодарны команде. Сегодня было хорошее движение, хороший настрой. Где нужно - забили, где нужно - оборонялись, где нужно - вратарь вытащил», - отметил тренер клуба Дмитрий Шандуров.

Выездная серия завершится 15 декабря в Омске - «Дизель» сыграет с «Омскими крыльями».