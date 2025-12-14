Спорт

«Дизель» одолел курганский клуб на выезде

Печать
Telegram

В субботу, 13 декабря, пензенский «Дизель» сыграл на выезде с курганским ХК «Зауралье» и одержал победу.

Счет открыли гости: на 3-й минуте шайбу в ворота забросил Андрей Болучевский. На 12-й минуте курганец Антон Угольников выравнял положение – 1:1.

В 2-м периоде «дизелисты» поразили ворота соперников дважды - отличились Денис Почивалов и Данила Попов.

В 3-м периоде цифры на табло не менялись. Пензенцы одержали победу со счетом 3:1.

«От всего тренерского штаба команду - с победой! Мы благодарны команде. Сегодня было хорошее движение, хороший настрой. Где нужно - забили, где нужно - оборонялись, где нужно - вратарь вытащил», - отметил тренер клуба Дмитрий Шандуров.

Выездная серия завершится 15 декабря в Омске - «Дизель» сыграет с «Омскими крыльями».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети