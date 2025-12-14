«Дизель» одолел курганский клуб на выезде

В субботу, 13 декабря, пензенский «Дизель» сыграл на выезде с курганским ХК «Зауралье» и одержал победу.
Счет открыли гости: на 3-й минуте шайбу в ворота забросил Андрей Болучевский. На 12-й минуте курганец Антон Угольников выравнял положение – 1:1.
В 2-м периоде «дизелисты» поразили ворота соперников дважды - отличились Денис Почивалов и Данила Попов.
В 3-м периоде цифры на табло не менялись. Пензенцы одержали победу со счетом 3:1.
«От всего тренерского штаба команду - с победой! Мы благодарны команде. Сегодня было хорошее движение, хороший настрой. Где нужно - забили, где нужно - оборонялись, где нужно - вратарь вытащил», - отметил тренер клуба Дмитрий Шандуров.
Выездная серия завершится 15 декабря в Омске - «Дизель» сыграет с «Омскими крыльями».
Новости по теме
- Пензенский «Дизель» проиграл матч в Тюмени
- Пензенский «Дизель» одержал победу в Ханты-Мансийске
- Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»
- В Пензенской области аккредитовали новую спортивную федерацию
- «Дизель» обыграл ХК «Зауралье» в серии буллитов
- Суперкомпьютер определил фаворита чемпионата мира-2026 по футболу
- Пензенский «Дизель» одолел тюменскую команду «Рубин»
- Пензенский «Дизель» на своем льду уступил «Югре» из Ханты-Мансийска
- «Дизель» завершил победой выездную серию игр
- Пензенский «Дизель» разгромил «Ростов» на выезде - 5:0
Последние новости
- Пензенский «Дизель» проиграл матч в Тюмени
- Пензенский «Дизель» одержал победу в Ханты-Мансийске
- Пензенский «Дизель» всухую проиграл «Омским крыльям»
- В Пензенской области аккредитовали новую спортивную федерацию
- 1 января в Пензе организуют забег для осознанно встречающих Новый год
- «Дизель» обыграл ХК «Зауралье» в серии буллитов
- Пензенский «Дизель» одолел тюменскую команду «Рубин»
- Пензенский «Дизель» на своем льду уступил «Югре» из Ханты-Мансийска
- «Дизель» завершил победой выездную серию игр
- Пензенский «Дизель» разгромил «Ростов» на выезде - 5:0
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!