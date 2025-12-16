В шемышейской больнице закончился ремонт хирургического отделения

В Шемышейской участковой больнице завершился капитальный ремонт хирургического отделения.
«В рамках проведенных работ заменили кровлю, канализационные трубы, трубы водоснабжения и отопления, отремонтирована отмостка по всему периметру», - сообщил главный врач больницы Владимир Попков, его цитирует областной минздрав.
В здании также заменили окна и двери.
Капитальный ремонт хирургического корпуса начался в апреле этого года. Планировалось обновить само строение, коммуникации и инженерные сети.
Кроме того, в отделении намерены установить современное оборудование.
Ранее закончился капремонт терапевтического корпуса Иссинской участковой больницы. В контрактах оговаривался срок до 31 октября, но его пришлось сместить из-за недобросовестности фирмы-подрядчика.
