В шемышейской больнице закончился ремонт хирургического отделения

16.12.2025 | 12:27

В Шемышейской участковой больнице завершился капитальный ремонт хирургического отделения.

«В рамках проведенных работ заменили кровлю, канализационные трубы, трубы водоснабжения и отопления, отремонтирована отмостка по всему периметру», - сообщил главный врач больницы Владимир Попков, его цитирует областной минздрав.

В здании также заменили окна и двери.

Капитальный ремонт хирургического корпуса начался в апреле этого года. Планировалось обновить само строение, коммуникации и инженерные сети.

Кроме того, в отделении намерены установить современное оборудование.

Ранее закончился капремонт терапевтического корпуса Иссинской участковой больницы. В контрактах оговаривался срок до 31 октября, но его пришлось сместить из-за недобросовестности фирмы-подрядчика.