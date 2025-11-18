В центре Пензы продолжается установка красных баков

В Пензе в рамках подготовки к борьбе с гололедом продолжается установка на улицах красных баков. Внутри - реагент на основе хлорида натрия.
Конечная цель - предотвращение случаев травматизма среди населения, отметили в «Пензавтодоре».
Баки уже установлены на улице Московской, площади Маршала Жукова, также они появятся в сквере имени В. Г. Белинского, у памятника Первопоселенцу.
Объемные ярко-красные контейнеры с крышками пензенцы впервые заметили осенью прошлого года. До этого (с 2022-го) размещались ведра или тазы с песком также красного цвета. Их ставили рядом с опасными объектами - лестницами, крутыми спусками и пешеходными переходами.
Баки устанавливаются для сотрудников предприятия «Пензавтодор», которое отвечает за уборку улиц и общественных пространств. Благодаря нововведению они вручную обрабатывают небольшие территории, не дожидаясь приезда специализированной машины со смесью. По мере необходимости емкости наполняют.
Пользоваться содержимым разрешается и прохожим, желающим позаботиться о других жителях города и предотвратить беду во время гололеда.
