На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси

18.12.2025 | 11:51

В Пензе стали появляться серые емкости для песко-соляной смеси. Горожане заметили их на улицах Кирова (у остановки «ТТС»), Чехова (у Центрального рынка) и Калинина (у остановки «Ул. Чкалова»).

«Наконец-то они не красные», - отметила одна из читательниц портала PenzaInform.ru.

Объемные ярко-красные контейнеры с крышками пензенцы впервые заметили осенью прошлого года. До этого (с 2022-го) размещались ведра или тазы с песком также красного цвета. Их ставили рядом с опасными объектами - лестницами, крутыми спусками и пешеходными переходами.

Баки устанавливаются для сотрудников «Пензавтодора», который отвечает за уборку улиц и общественных пространств. Они вручную обрабатывают небольшие территории, не дожидаясь приезда специализированной машины со смесью. По мере необходимости емкости наполняют.

Пользоваться содержимым разрешается и прохожим, желающим позаботиться о других жителях города и предотвратить беду во время гололеда.

Некоторые горожане ранее отмечали, что красный цвет чересчур броский для центра города, где сохранилась историческая застройка и сформирован определенный дизайн.