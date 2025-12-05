На улице Октябрьской в Кузнецке сбили пенсионера

05.12.2025 | 09:49

Вечером в четверг, 4 декабря, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Предварительно установлено, что в 17:00 на улице Октябрьской 59-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 72-летнего мужчину.

Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Днем ранее ДТП случилось на трассе М-5 в Кузнецком районе. Между поселком Евлашево и селом Малый Труев столкнулись сразу три автомобиля, водителя одного из них в итоге положили в больницу.