На улице Октябрьской в Кузнецке сбили пенсионера

Вечером в четверг, 4 декабря, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Предварительно установлено, что в 17:00 на улице Октябрьской 59-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 72-летнего мужчину.
Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Днем ранее ДТП случилось на трассе М-5 в Кузнецком районе. Между поселком Евлашево и селом Малый Труев столкнулись сразу три автомобиля, водителя одного из них в итоге положили в больницу.
