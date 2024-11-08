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Из жизни

В Пензе появились новые емкости с песко-соляной смесью

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В Пензе усовершенствовали тару для песко-соляной смеси. Теперь вместо ведер и тазов по улице Московской расставлены объемные ярко-красные контейнеры с крышками.

В Пензе появились новые емкости с песко-соляной смесью

Первые емкости в разных районах города появились в 2022 году рядом с опасными объектами - лестницами, крутыми спусками и пешеходными переходами. Несмотря на надпись, внутри не песок, а песко-соляная смесь, не замерзающая при морозе.

В Пензе появились новые емкости с песко-соляной смесью

Ведра устанавливаются для сотрудников предприятия «Пензавтодор», которое отвечает за уборку улиц и общественных пространств. Благодаря нововведению они вручную обрабатывают небольшие территории, не дожидаясь приезда специализированной машины со смесью. По мере необходимости емкости наполняют.

В Пензе появились новые емкости с песко-соляной смесью

Пользоваться содержимым разрешается и прохожим, желающим позаботиться о других жителях города и предотвратить беду во время гололеда.

В Пензе появились новые емкости с песко-соляной смесью

В прошлые годы рабочие просили пензенцев обратить внимание на то, что тара в домашнем хозяйстве не пригодится: ведра дырявые, чтобы не украли. Тем не менее городскому имуществу все же был нанесен ущерб - некоторые емкости треснули до основания, края отбились. Какой будет судьба новых контейнеров, покажет время.

В Пензе появились новые емкости с песко-соляной смесью

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