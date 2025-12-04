Сбили девочку: момент ДТП на ул. Генерала Глазунова попал на видео

04.12.2025 | 21:32

Вечером в четверг, 4 декабря, на улице Генерала Глазунова в Пензе сбили школьницу, сообщили очевидцы.

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Момент ДТП попал на видео. Оно случилось в 18:09, когда уже стемнело.

На записи запечатлено, что переход никак не освещается: фонари не горят.

По словам очевидцев, за рулем автомобиля находилась женщина. Официальной информации о случившемся нет.