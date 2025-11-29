В Никольске женщина погибла, попав под колеса двух машин

В Никольске в пятницу, 28 ноября, произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, в 16:15 на улице Куйбышева 32-летний водитель автомобиля Kia Ceed сбил пешехода, 86-летнюю женщину.
После этого на пенсионерку наехала «Нива», которой управлял 49-летний мужчина.
«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась», - сообщили в ГАИ Пензенской области.
По факту случившегося проводят проверку.
13 ноября смертельное ДТП с участием пешехода случилось в Пензе на улице Гагарина. Ранним утром водитель автомобиля Livan сбил мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.
Новости по теме
- В России не отвечавшую на звонки пенсионерку объявили мертвой по ошибке
- На выезде из Городища перевернулась «Лада-Ларгус»
- Столкновение грузовика и автобуса №134: возбуждено уголовное дело
- Появились новые кадры с места смертельной аварии под Богословкой
- В ДТП на выезде из Пензы пострадали 5 пассажирок автобуса № 134
- На выезде из Пензы автобус № 134 попал в серьезную аварию
- Гибель семьи в Засечном: суд начал рассматривать дело виновника ДТП
- В Пензе будут бороться с лихачами для снижения аварийности
- Стали известны детали аварии под Москвой с выпавшей на ходу из авто годовалой девочкой
- В Пензенском районе 84-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурами
Последние новости
- На выезде из Городища перевернулась «Лада-Ларгус»
- Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон
- Появились новые кадры с места смертельной аварии под Богословкой
- В ДТП на выезде из Пензы пострадали 5 пассажирок автобуса № 134
- На выезде из Пензы автобус № 134 попал в серьезную аварию
- В Тамале ввели режим чрезвычайной ситуации
- Падение осколков БПЛА в Тамале: в многоквартирном доме выбило стекла
- В Пензенском районе 84-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП с фурами
- В Кузнецком районе огнем повредило крупную надворную постройку
- В кювете на крыше: на ул. Львовской перевернулась легковая машина
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!