В Никольске женщина погибла, попав под колеса двух машин

29.11.2025 | 10:04

В Никольске в пятницу, 28 ноября, произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 16:15 на улице Куйбышева 32-летний водитель автомобиля Kia Ceed сбил пешехода, 86-летнюю женщину.

После этого на пенсионерку наехала «Нива», которой управлял 49-летний мужчина.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась», - сообщили в ГАИ Пензенской области.

По факту случившегося проводят проверку.

13 ноября смертельное ДТП с участием пешехода случилось в Пензе на улице Гагарина. Ранним утром водитель автомобиля Livan сбил мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.