Гололед: врачи рассказали, как отличить перелом от ушиба

20.12.2025 | 13:25

Врачи Мария Иванова и Дмитрий Дьячков составили список вопросов, на которые следует ответить упавшему на льду на улице человеку. Они помогут определить, насколько серьезна полученная травма.

Первый вопрос: возможно ли шевелить пальцами или конечностью без ужасной боли, пояснили медики в беседе с изданием «Газета.ru».

Во-вторых, следует решить, возможно ли осторожно опереться на пострадавшую конечность или поднять ее. Также нужно определить, выглядит ли пострадавшая рука или нога как обычно.

«Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили отрицательно, поспешите к врачу», - посоветовали специалисты.

В Пензенской области на погоду в ближайшие дни будет влиять атлантический циклон, температурный режим останется в пределах ноябрьских показателей. Это значит, что местами ожидается гололед. Жителям региона следует осторожно передвигаться по улицам.