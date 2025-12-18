В Пензе стартовала кампания по борьбе с гололедом

В Пензе из-за нестабильной погоды проезжая часть дорог и тротуары покрылись коркой льда. По прогнозам синоптиков, такие условия сохранятся в ближайшие дни.
Передвижение по скользким улицам опасно. Чтобы минимизировать риск падения, нужно правильно выбрать обувь - предпочесть устойчивую, без каблуков, с ребристой подошвой.
Помогут уберечься от травм противогололедные аксессуары: ледоступы, каучуковые или полиуретановые наклейки для подошвы. Пожилым людям следует использовать специальную трость или палочку с шипами или резиновым наконечником.
Передвигаться по скользким участкам, которые нельзя обойти, нужно правильно: немного согнув колени и наклонившись вперед, как на лыжах, а затем скользить, не отрывая подошвы от поверхности. Руки следует держать свободными - они помогут поддержать равновесие. Поэтому эксперты рекомендуют пользоваться рюкзаком, а если равновесие утрачено - бросить тяжелые сумки.
В областном центре с гололедом борются сотрудники МБУ «Пензавтодор». Как сообщил в четверг, 18 декабря, глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях, коммунальщики начали работать уже ранним утром.
«На городские улицы направили тракторные щетки, малогабаритную технику и бригады ручного труда», - написал чиновник.
В зоне внимания - участки у переходов, территории возле остановочных павильонов, лестничные марши.
Денисов добавил, что попросит управляющие компании и бизнес также включиться в борьбу с гололедом.
Новости по теме
- На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси
- Из-за падения столба в Бессоновском районе погиб электромонтер
- Стало известно, какой салат оливье может быстро испортиться
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- В России девочка потанцевала с аниматором на детском празднике и попала в травмпункт
- Россиян могут перевести на шестичасовой рабочий день
- В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания
- Свирепые гуси напали на пожилую женщину и сломали ей тазовые кости
- Названы наиболее частые причины смерти жителей региона в 2024-м
- В Нижнеломовском районе рабочий упал с эстакады
Последние новости
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси
- Для собственников жилья готовят новый налог
- 19 декабря часть пензенцев останется без электричества
- Женщин хотят обязать говорить мужу о решении сделать аборт
- Строительство новой дороги на ГПЗ признали законным
- Стало известно, какой салат оливье может быстро испортиться
- Прорыв на улице Герцена: срок ремонта продлили
- Для отдельных категорий граждан введены новые жилищные льготы
- В России появился новый вид социальной пенсии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!