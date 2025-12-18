В Пензе стартовала кампания по борьбе с гололедом

18.12.2025 | 10:29

В Пензе из-за нестабильной погоды проезжая часть дорог и тротуары покрылись коркой льда. По прогнозам синоптиков, такие условия сохранятся в ближайшие дни.

Передвижение по скользким улицам опасно. Чтобы минимизировать риск падения, нужно правильно выбрать обувь - предпочесть устойчивую, без каблуков, с ребристой подошвой.

Помогут уберечься от травм противогололедные аксессуары: ледоступы, каучуковые или полиуретановые наклейки для подошвы. Пожилым людям следует использовать специальную трость или палочку с шипами или резиновым наконечником.

Передвигаться по скользким участкам, которые нельзя обойти, нужно правильно: немного согнув колени и наклонившись вперед, как на лыжах, а затем скользить, не отрывая подошвы от поверхности. Руки следует держать свободными - они помогут поддержать равновесие. Поэтому эксперты рекомендуют пользоваться рюкзаком, а если равновесие утрачено - бросить тяжелые сумки.

В областном центре с гололедом борются сотрудники МБУ «Пензавтодор». Как сообщил в четверг, 18 декабря, глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях, коммунальщики начали работать уже ранним утром.

«На городские улицы направили тракторные щетки, малогабаритную технику и бригады ручного труда», - написал чиновник.

В зоне внимания - участки у переходов, территории возле остановочных павильонов, лестничные марши.

Денисов добавил, что попросит управляющие компании и бизнес также включиться в борьбу с гололедом.