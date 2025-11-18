Поджигателя вышки в Нижнеломовском районе признали невменяемым

18.11.2025 | 11:15

40-летний москвич, который поджег зимой вышку сотовой связи в селе Ива Нижнеломовского района, признан невменяемым.

Мужчина проживал в Иве в арендованном доме с 2024 года. В какой-то момент его заинтересовала тема вреда излучения от вышек сотовой связи 5G: он изучал ее в интернете, вступал в дискуссии, сам публиковал посты.

В феврале 2025 года москвич решил, что плохо себя чувствует из-за вышки, расположенной недалеко от его дома. Чтобы проверить теорию, 4-го числа около 22 часов он проник на ее огороженную территорию и поджег провода и оборудование, используя постельное белье и горелку.

Двум операторам сотовой связи был причинен ущерб на сумму более 380 000 рублей.

«Согласно заключению комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в совершении умышленного поджога вышки сотовой связи на момент совершения деяния и в период рассмотрения уголовного дела признан невменяемым», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Принято решение о применении принудительных мер медицинского характера. Мужчину отправили на лечение в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.