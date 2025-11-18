Поджигателя вышки в Нижнеломовском районе признали невменяемым

40-летний москвич, который поджег зимой вышку сотовой связи в селе Ива Нижнеломовского района, признан невменяемым.
Мужчина проживал в Иве в арендованном доме с 2024 года. В какой-то момент его заинтересовала тема вреда излучения от вышек сотовой связи 5G: он изучал ее в интернете, вступал в дискуссии, сам публиковал посты.
В феврале 2025 года москвич решил, что плохо себя чувствует из-за вышки, расположенной недалеко от его дома. Чтобы проверить теорию, 4-го числа около 22 часов он проник на ее огороженную территорию и поджег провода и оборудование, используя постельное белье и горелку.
Двум операторам сотовой связи был причинен ущерб на сумму более 380 000 рублей.
«Согласно заключению комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в совершении умышленного поджога вышки сотовой связи на момент совершения деяния и в период рассмотрения уголовного дела признан невменяемым», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.
Принято решение о применении принудительных мер медицинского характера. Мужчину отправили на лечение в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Новости по теме
- В прокуратуре составили портрет пензенского преступника
- В Пензенской области женщины стали реже совершать преступления
- УЖКХ обязали реконструировать канализацию на ул. Совхоз-Техникум
- Пензячка получит почти 1 млн рублей за непостроенный дом
- В Пензе бывшему директору МУП вынесли приговор за взятку в 1,8 млн
- Пензенца будут судить за незаконное получение бумаг в налоговой
- Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен
- Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей
- Житель региона осужден на 14 лет за согласие сотрудничать
- Кузнечанин пострадал в мебельном цехе и добился выплаты 300 000 руб.
Последние новости
- В Белинскую районную больницу закупили новое оборудование
- Цены 2023 года на квартиры в Арбекове: двушка от 4,7 млн
- Дифференцированные тарифы за свет: пензенцы получили первые квитанции
- Названы самые выгодные месяцы для ухода в отпуск в 2026 году
- ЖК «Арбери» меняет Арбеково: новоселье уже в 2026 году
- Психолог: Дети сами должны узнать правду о Деде Морозе
- В России планируют создать единую службу защиты от агрессивных собак
- 18 ноября в Пензенской области будет тепло и ветрено
- В 2026 году в Пензе начнут разрабатывать новый генплан
- В перинатальном центре рождаются раньше срока более 60 детей в месяц
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!