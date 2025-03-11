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Криминал

В Пензенской области мужчина поджег вышку сотовой связи

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В Нижнеломовском районе задержали 39-летнего москвича, причастного к поджогу станции сотовой связи.

В Пензенской области мужчина поджег вышку сотовой связи

Мужчина около года снимал дом в селе Ива, а в феврале с постельным бельем и горелкой направился к местной вышке.

В Пензенской области мужчина поджег вышку сотовой связи

«Замок не был защелкнут. Я накинул на провода простыню и поджег. Потом я увидел, как она загорелась, и я небольшой рысцой побежал оттуда», - рассказал подозреваемый.

В Пензенской области мужчина поджег вышку сотовой связи

Двум сотовым компаниям был причинен ущерб в размере около 400 000 рублей. По версии следствия, москвич пошел на преступление из хулиганских побуждений. Свою вину он признал и раскаялся.

В Пензенской области мужчина поджег вышку сотовой связи

«Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Пензе за поджог двух сотовых вышек на школьника и студента завели дело по статье «Теракт».

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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