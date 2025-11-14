На ремонт моста на Токарной планируют направить 126 млн

14.11.2025 | 12:05

В Пензе на ремонт моста на улице Токарной планируют выделить 126 млн 400 тыс. 500 рублей. Средства предполагается распределить на 2 года: 71 млн 969 тыс. 800 рублей - на 2027-й и 54 млн 430 тыс. 700 - на 2028-й.

Информация содержится в документах финансового управления, подготовленных к комиссии гордумы, которая состоялась в четверг, 13 ноября.

Депутаты предварительно поддержали предложение. Окончательное решение по вопросу будет принято после утверждения бюджета города на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в 2024-м - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Основательно заняться сооружением пообещали в этом году. Пока дорожники восстановили асфальт на мосту струйно-инъекционным методом. Сроки капитального ремонта намеревались определить после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения основного источника финансирования.

На проведение экспертизы проекта в июне 2025 года было выделено 2 млн 881 тыс. 700 рублей.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и 2 тротуаров нового моста не изменится.