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Общество

От ям на мосту на Токарной избавятся струйно-инъекционным методом

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В Пензе дорожники восстановят асфальт на мосту на улице Токарной струйно-инъекционным методом. Как сообщили в городской администрации, работы уже начались.

Ранее пензенцы в соцсетях пожаловались на плохое состояние полотна сооружения: водители вынуждены петлять между ямами, проезд без последствий по мосту приравняли к чуду.

Также в администрации рассказали, что в этом году сотрудники МБУ «Пензавтодор» отремонтируют более 280 000 кв. м дорог областного центра.

От ям на мосту на Токарной избавятся струйно-инъекционным методом

Уже завершено обновление асфальта на улицах Пушанина, 65-летия Победы, проспекте Победы от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Василек», на дороге - дублере проспекта Строителей перед ДС «Буртасы».

От ям на мосту на Токарной избавятся струйно-инъекционным методом

Сейчас дорожники занимаются фрезерованием старого асфальта на улице Долгорукова. В ожидании ремонта три участка на проспекте Победы: от улицы Беляева до Соборной мечети, от Лозицкой до Минской, на съезде с проспекта на Ульяновскую в районе АЗС «Лукойл».

Также восстановят асфальт на улицах Тухачевского, Сердобской, Совхозной, Гагарина, Злобина, Клары Цеткин, дороге в поселок Победа.

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Источник — фото городской администрации
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