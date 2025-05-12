От ям на мосту на Токарной избавятся струйно-инъекционным методом

12.05.2025 | 19:08

В Пензе дорожники восстановят асфальт на мосту на улице Токарной струйно-инъекционным методом. Как сообщили в городской администрации, работы уже начались.

Ранее пензенцы в соцсетях пожаловались на плохое состояние полотна сооружения: водители вынуждены петлять между ямами, проезд без последствий по мосту приравняли к чуду.

Также в администрации рассказали, что в этом году сотрудники МБУ «Пензавтодор» отремонтируют более 280 000 кв. м дорог областного центра.

Уже завершено обновление асфальта на улицах Пушанина, 65-летия Победы, проспекте Победы от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Василек», на дороге - дублере проспекта Строителей перед ДС «Буртасы».

Сейчас дорожники занимаются фрезерованием старого асфальта на улице Долгорукова. В ожидании ремонта три участка на проспекте Победы: от улицы Беляева до Соборной мечети, от Лозицкой до Минской, на съезде с проспекта на Ульяновскую в районе АЗС «Лукойл».

Также восстановят асфальт на улицах Тухачевского, Сердобской, Совхозной, Гагарина, Злобина, Клары Цеткин, дороге в поселок Победа.