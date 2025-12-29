Определен график работы медучреждений в области

Областной минздрав обнародовал график работы медицинских учреждений в регионе в предстоящие праздники.
Круглосуточные стационары будут функционировать без выходных дней. Режим работы служб скорой помощи не изменится.
В районах области поликлинические отделения участковых больниц будут принимать пациентов 31 декабря, 2, 5, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 в режиме работы кабинетов неотложной медицинской помощи. Предусмотрены выписка лекарств, выдача листков нетрудоспособности и др. 3, 9 и 10 января с 8:00 до 14:00 будут оказывать неотложную помощь на дому. 1, 4, 7 и 11 января - выходные дни.
В поликлиниках районных и межрайонных больниц неотложную медицинскую помощь окажут 31 декабря, 2, 5, 6, 8 и 10 января 2026 года с 8:00 до 14:00. Тогда же можно получить медпрепараты и оформить документы. Работа врачей-специалистов, врачебных комиссий - по установленному графику. 1, 4, 7 и 11 января с 8:00 до 14:00 структурные подразделения работают в режиме кабинетов неотложной медицинской помощи.
В женских консультациях 1, 4, 7 и 11 января - выходные дни. Их графики на 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций, сообщили в областном минздраве.
Контакт-центры на базе номера 122 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января станут работать с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 - принимать вызовы на дом. 1, 4, 7 и 11 января линия будет действовать с 8:00 до 14:00 без приема вызовов на дом.
В круглосуточном режиме продолжат работать дежурные администраторы. Номера телефонов указаны здесь.
В Пензе городские поликлиники для взрослых и для детей в праздники будут вести прием также в измененном режиме.
Последние новости
- В Пензе перекрыли участок улицы Красной
- Купить квартиру бизнес-класса в центре Пензы стало еще выгоднее
- Прогноз на неделю: в Пензенской области станет холоднее
- Клиенты Билайна в новогоднюю ночь будут думать о близких, а не о связи
- «Территория жизни» сохранила статус крупнейшего застройщика области
- Опубликован график работы офисов «ТНС энерго Пенза» в праздники
- В Пензе измерили толщину льда на Суре в районе ГПЗ
- Богословскую маршрутку переведут на регулируемый тариф
- Запланировано введение новой меры поддержки студенческих семей
- В нескольких партиях напитка Aloe Vera нашли опасное вещество
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!