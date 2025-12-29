Определен график работы медучреждений в области

29.12.2025 | 11:58

Областной минздрав обнародовал график работы медицинских учреждений в регионе в предстоящие праздники.

Круглосуточные стационары будут функционировать без выходных дней. Режим работы служб скорой помощи не изменится.

В районах области поликлинические отделения участковых больниц будут принимать пациентов 31 декабря, 2, 5, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 в режиме работы кабинетов неотложной медицинской помощи. Предусмотрены выписка лекарств, выдача листков нетрудоспособности и др. 3, 9 и 10 января с 8:00 до 14:00 будут оказывать неотложную помощь на дому. 1, 4, 7 и 11 января - выходные дни.

В поликлиниках районных и межрайонных больниц неотложную медицинскую помощь окажут 31 декабря, 2, 5, 6, 8 и 10 января 2026 года с 8:00 до 14:00. Тогда же можно получить медпрепараты и оформить документы. Работа врачей-специалистов, врачебных комиссий - по установленному графику. 1, 4, 7 и 11 января с 8:00 до 14:00 структурные подразделения работают в режиме кабинетов неотложной медицинской помощи.

В женских консультациях 1, 4, 7 и 11 января - выходные дни. Их графики на 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций, сообщили в областном минздраве.

Контакт-центры на базе номера 122 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января станут работать с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 - принимать вызовы на дом. 1, 4, 7 и 11 января линия будет действовать с 8:00 до 14:00 без приема вызовов на дом.

В круглосуточном режиме продолжат работать дежурные администраторы. Номера телефонов указаны здесь.

В Пензе городские поликлиники для взрослых и для детей в праздники будут вести прием также в измененном режиме.