Снег с улиц Пензы попросили не вывозить по утрам

В Пензе снег с улиц вывозят в часы пик, это мешает движению, отметил депутат гордумы Владимир Мутовкин.
«Буквально вчера такая ситуация была на улице Пушкина», - указал он на сессии думы в среду, 24 декабря.
По его словам, спецтехника, вывозящая снег, грейдеры осложняют ситуацию на дорогах. Мутовкин предложил приостановить такую работу с 7:00 до 9:00 хотя бы на центральных улицах.
«Вот этот вопрос я попрошу рассмотреть и как-то технологию скорректировать», - обратился депутат к главе города Олегу Денисову.
В Пензе за минувшие сутки вывезли свыше 3 000 куб. м снега, об этом Денисов сообщил на своих страницах в соцсетях утром 24-го числа. Дорожники работали на улицах Пушкина, Бекешской, Окружной, Московской, Соборной площади, а также на путепроводе на улице 8 Марта, Сурском мосту и других участках.
