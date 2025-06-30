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Общество

Ремонт моста на Токарной: выделены средства на экспертизу проекта

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В Пензе выделили средства для проведения экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Пензу в створе улицы Токарной. Соответствующее постановление 24 июня подписал глава города Олег Денисов.

Речь идет о сумме в 2 млн 881 тыс. 700 рублей.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в 2024-м - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Основательно заняться сооружением пообещали в этом году. Пока дорожники восстановили асфальт на мосту струйно-инъекционным методом. Сроки капитального ремонта определятся после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения источника финансирования.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и двух тротуаров нового моста не изменится.

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Источник — фото администрации Пензы
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