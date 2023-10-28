Возможность реконструкции моста на Токарной рассмотрят в 2024 году

28.10.2023 | 12:22

Ремонт моста на улице Токарной в Пензе оценивается почти в миллиард рублей. Об этом шла речь на встрече представителей органов власти с жителями Терновки.

Местные жители не раз заявляли об аварийном состоянии сооружения и необходимости привести его в порядок. Планировалось, что экспертиза проектно-сметной документации на его реконструкцию пройдет в 2021 году, однако лишь в марте 2023-го стало известно об одобрении по технической части.

После этого было необходимо получить положительные результаты по второй экспертизе, касающейся сметной стоимости объекта.

В начале октября горожанка в очередной раз подняла вопрос о восстановлении моста на Токарной на странице губернатора. Представитель городского управления ЖКХ ответил, что объект собираются реконструировать, но сроки будут определены только после выделения средств. До конца октября пообещали отремонтировать деформационные швы.

На встрече с пензенцами, состоявшейся 26 октября, глава Пензы Александр Басенко рассказал, что проектно-сметная документация на ремонт и расширение сооружения, а также самой улицы Токарной уже готова. Госэкспертиза дала положительное заключение.

«Планируется четыре полосы движения, ширина проезжей части составит около 17 метров, длина моста - почти 126 метров. Стоимость проекта - около 900 миллионов рублей, это серьезная нагрузка для городского бюджета. Пока до конца года мы планируем отремонтировать пешеходную часть, выполним ремонт деформационного шва», - уточнил он.

Возможность полноценной реконструкции моста будет рассмотрена в следующем году, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.