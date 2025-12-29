Общество

Прогноз на неделю: в Пензенской области станет холоднее

Печать
Telegram

На начавшейся неделе по территории Пензенской области проследует северо-западный циклон. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Один атмосферный фронт будет сменяться другим. В последние дни 2025 года ожидается снег и сохранится повышенный температурный режим.

«В новогоднюю ночь и далее в регион начнет поступать более холодный воздух. Осадки ослабеют, а температурный фон существенно понизится», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В начале недели днем на улице будет - 1...-6 градусов, ночью - до -4...-9.

Во второй ее половине в светлое время суток ожидается -7...-12 градусов, в темное станет холодать до -9...-14.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети