Прогноз на неделю: в Пензенской области станет холоднее

На начавшейся неделе по территории Пензенской области проследует северо-западный циклон. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Один атмосферный фронт будет сменяться другим. В последние дни 2025 года ожидается снег и сохранится повышенный температурный режим.
«В новогоднюю ночь и далее в регион начнет поступать более холодный воздух. Осадки ослабеют, а температурный фон существенно понизится», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
В начале недели днем на улице будет - 1...-6 градусов, ночью - до -4...-9.
Во второй ее половине в светлое время суток ожидается -7...-12 градусов, в темное станет холодать до -9...-14.
