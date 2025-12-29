Прогноз на неделю: в Пензенской области станет холоднее

29.12.2025 | 16:17

На начавшейся неделе по территории Пензенской области проследует северо-западный циклон. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Один атмосферный фронт будет сменяться другим. В последние дни 2025 года ожидается снег и сохранится повышенный температурный режим.

«В новогоднюю ночь и далее в регион начнет поступать более холодный воздух. Осадки ослабеют, а температурный фон существенно понизится», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В начале недели днем на улице будет - 1...-6 градусов, ночью - до -4...-9.

Во второй ее половине в светлое время суток ожидается -7...-12 градусов, в темное станет холодать до -9...-14.