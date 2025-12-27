На остановке «Дом офицеров» появился новый павильон

27.12.2025 | 11:50

В Пензе смонтировали павильон на остановке «Дом офицеров» на улице Ленинградской (по направлению из центра).

Конструкция появилась в пятницу, 26 декабря. Она сделана по тем же стандартам, что и другие новые павильоны в городе, их пензенцы часто критикуют и сравнивают с ограждением контейнерных площадок.

Ранее на остановке «Дом офицеров» была другая конструкция. Несколько месяцев назад ее снесли.

Новый павильон пообещали установить до конца ноября. В середине декабря горожане обратили внимание, что работы не выполнили.

В управлении ЖКХ, отвечая на жалобы, уточнили: монтаж конструкции сделают до конца текущего года.