Общество

На остановке «Дом офицеров» появился новый павильон

Печать
Telegram

В Пензе смонтировали павильон на остановке «Дом офицеров» на улице Ленинградской (по направлению из центра).

Конструкция появилась в пятницу, 26 декабря. Она сделана по тем же стандартам, что и другие новые павильоны в городе, их пензенцы часто критикуют и сравнивают с ограждением контейнерных площадок.

На остановке «Дом офицеров» появился новый павильон

Ранее на остановке «Дом офицеров» была другая конструкция. Несколько месяцев назад ее снесли.

Новый павильон пообещали установить до конца ноября. В середине декабря горожане обратили внимание, что работы не выполнили.

В управлении ЖКХ, отвечая на жалобы, уточнили: монтаж конструкции сделают до конца текущего года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети