В Пензе перекрыли участок улицы Красной

В Пензе ограничили проезд по участку улицы Красной. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщила городская администрация.
Речь идет об отрезке между улицами Кураева и Карла Маркса.
Причина - проведение аварийного ремонта на водопроводе, уточнили в мэрии. Земляные работы предполагается завершить 4 января.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.
До 31 декабря на улице Бакунина перекрыли участок в районе дома № 141, неподалеку от киноконцертного зала «Пенза». Причина - аварийный ремонт тепломагистрали.
