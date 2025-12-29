В Пензе перекрыли участок улицы Красной

29.12.2025 | 16:59

В Пензе ограничили проезд по участку улицы Красной. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщила городская администрация.

Речь идет об отрезке между улицами Кураева и Карла Маркса.

Причина - проведение аварийного ремонта на водопроводе, уточнили в мэрии. Земляные работы предполагается завершить 4 января.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

До 31 декабря на улице Бакунина перекрыли участок в районе дома № 141, неподалеку от киноконцертного зала «Пенза». Причина - аварийный ремонт тепломагистрали.