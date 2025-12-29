Дом-интернат для умственно отсталых детей в Мокшане переименован

В Пензенской области Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей изменит название.
Постановление о переименовании государственного бюджетного стационарного учреждения 26 декабря подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
Теперь оно будет называться центром социального обслуживания и реабилитации детей и молодежи «Росток».
Постановление вступило в силу со дня опубликования.
Учреждение специализируется на обучении, социальной адаптации воспитанников с учетом состояния здоровья.
