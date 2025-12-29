Общество

Богословскую маршрутку переведут на регулируемый тариф

Среди жителей Богословки распространились слухи, что маршрутка № 420 (Богословка - магазин «Океан», Пенза) может прекратить работу. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» опровергли эту информацию.

В следующем году микроавтобусы продолжат ходить.

«В целях повышения качества транспортного обслуживания населения и обеспечения стабильности пассажирских перевозок с 1 января 2026 года маршрут № 420 будет обслуживаться по регулируемому тарифу на основании государственного контракта с установленным расписанием движения», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в ГКУ.

Сейчас маршрут работает по нерегулируемому тарифу, то есть все расходы на проезд и обслуживание несет компания-перевозчик.

Ранее стало известно, что в январе в пензенский микрорайон Заря пустят большие автобусы.

Предполагается, что транспорт большой вместимости начнет работать 5 января. На линию выпустят 4 или 5 машин большой вместимости.

