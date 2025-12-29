В Пензе измерили толщину льда на Суре в районе ГПЗ

29.12.2025 | 12:43

Представители управления по делам ГОЧС и администрации Железнодорожного района Пензы измерили толщину льда около берега в затоне старого русла Суры на ГПЗ-24.

В минувшие выходные она составила 17 сантиметров, уточнили в мэрии.

Выход на лед опасен. Специалисты напоминают: если под ногами послышался треск, нужно остановиться и лечь, чтобы равномерно распределить массу тела по большой площади. После этого следует двигаться обратно ползком или осторожными скользящими шагами, не отрывая ног.

Если все же случилась беда, то, оказавшись в воде, рекомендуется дышать как можно глубже и медленнее, делать ногами непрерывные движения как при езде на велосипеде. Продвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, или до ближайшего берега, кроша на своем пути хрупкую кромку руками. Как только лед перестанет ломаться под ударами, нужно положить на него руки, протянув их как можно дальше, и изо всех сил толкаться ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение. Оказавшись на льду, нельзя подниматься на ноги - следует распластаться и ползти. Ближе к берегу лучше перекатываться с боку на бок. Очутившись на суше, надо быстро добраться до ближайшего теплого помещения.

В декабре в Пензенской области провалились под лед и погибли 2 человека: 76-летний мужчина на Сурском водохранилище и 49-летний - на пруду села Старый Валовай в Пачелмском районе.