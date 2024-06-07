Сетевое издание|18+|Пятница|7 июн 2024|10:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Средства на реконструкцию моста на Токарной до сих пор не найдены

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В администрации Пензы ответили на вопрос читателя портала PenzaInform.ru о дальнейшей судьбе многострадального моста на улице Токарной. Как оказалось, будущее переправы пока туманно.

Проектно-сметная документация на реконструкцию объекта давно готова, инженерные изыскания проведены. Положительное заключение государственной экспертизы получено.

Подтверждена также достоверность определения сметной стоимости работ - 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460 рублей, но такие деньги найти сложно.

В документе, подписанном замглавы администрации Сергеем Волковым и поступившем в редакцию 6 июня, сообщается, что 15 апреля 2024 года УКС г. Пензы направило запрос в городское управление градостроительства и архитектуры о внесении изменений в бюджетную роспись на 2024-й и плановый период 2025-2026-го в части выделения финансирования на реконструкцию моста. Сумму предлагалось поделить пополам: 519 млн 446 тысяч 730 рублей запланировать на 2025 год и столько же - на 2026-й.

«По состоянию на текущую дату выделить на реконструкцию 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460 рублей из городского бюджета в связи с дефицитом бюджетных средств не представляется возможным», - констатировал Сергей Волков в заключение.

Проблема состояния моста на Токарной обсуждается несколько лет. В прошлом году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей. Такую сумму в бюджете найти не могут, поэтому ремонтируют только деформационные швы, чтобы людям не угрожала опасность.

В последний раз пешеходные дорожки и перила здесь привели в порядок в 2015 году. Однако, как показало время, этого оказалось недостаточно. Плиты тротуарной части моста обрушились уже в 2019-м. Тогда сооружение также ограждали предупредительными лентами и обследовали. Долгосрочного эффекта принятые меры не возымели.

20 апреля 2024-го переправа лишилась нескольких пролетов ограждения и части узкой пешеходной дорожки - все обвалилось. Тогда разрушающийся мост пообещали обследовать еще раз.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте