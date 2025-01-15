Сетевое издание|18+|Среда|15 янв 2025|15:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Капремонт моста на ул. Токарной пообещали провести в 2025 году

Печать
Telegram

Пензенцев продолжает волновать судьба моста на улице Токарной, который давно нуждается в ремонте. В очередной раз тема была затронута при обсуждении одного из постов в группе PenzaInform.ru во «ВКонтакте».

Один из подписчиков, Михаил Ш., пожаловался, что мост уже несколько лет не могут отремонтировать. На сообщение отреагировал представитель городского управления капитального строительства.

Он уточнил, что сооружением планируют основательно заняться в 2025 году.

«Сейчас перед въездами на мост установлены знаки, которые ограничивают скорость движения и запрещают проезд большегрузной техники. Пешеходная часть отделена для прохода пешеходов. Разрушенные участки моста огорожены бетонными блоками. Проезд по мосту остается открытым», - говорится в ответе УКСа.

Сроки капитального ремонта определятся после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения источника финансирования.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в 2024-м - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460. Такую сумму в бюджете найти не могли, поэтому ремонтировали только деформационные швы, чтобы людям не угрожала опасность.

Пешеходные дорожки и перила приводили в порядок в 2015-м. Однако этого оказалось недостаточно. Плиты тротуарной части моста обрушились уже в 2019-м. Тогда сооружение ограждали предупредительными лентами и обследовали.

20 апреля 2024-го переправа лишилась нескольких пролетов ограждения и части узкой пешеходной дорожки - все обвалилось. Тогда рассыпающийся мост пообещали обследовать еще раз.

21 июня из-за повреждения части дорожного полотна сооружения глава Пензы ввел режим повышенной готовности. Это должно ускорить выделение бюджетных средств на объект.

В июле стало известно, что идет процесс заключения контракта на разработку проектно-сметной документации. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

После изготовления ПСД отослали на госэкспертизу. Результаты рассчитывают получить в феврале-марте 2025-го.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и двух тротуаров новой переправы не изменится.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте