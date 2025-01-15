Капремонт моста на ул. Токарной пообещали провести в 2025 году

15.01.2025 | 12:09

Пензенцев продолжает волновать судьба моста на улице Токарной, который давно нуждается в ремонте. В очередной раз тема была затронута при обсуждении одного из постов в группе PenzaInform.ru во «ВКонтакте».

Один из подписчиков, Михаил Ш., пожаловался, что мост уже несколько лет не могут отремонтировать. На сообщение отреагировал представитель городского управления капитального строительства.

Он уточнил, что сооружением планируют основательно заняться в 2025 году.

«Сейчас перед въездами на мост установлены знаки, которые ограничивают скорость движения и запрещают проезд большегрузной техники. Пешеходная часть отделена для прохода пешеходов. Разрушенные участки моста огорожены бетонными блоками. Проезд по мосту остается открытым», - говорится в ответе УКСа.

Сроки капитального ремонта определятся после получения заключения государственной экспертизы на проектную документацию и определения источника финансирования.

Неудовлетворительное состояние моста на Токарной волнует пензенцев уже давно. В 2023 году его реконструкцию чиновники оценили в 900 млн рублей, в 2024-м - в 1 млрд 38 млн 893 тысячи 460. Такую сумму в бюджете найти не могли, поэтому ремонтировали только деформационные швы, чтобы людям не угрожала опасность.

Пешеходные дорожки и перила приводили в порядок в 2015-м. Однако этого оказалось недостаточно. Плиты тротуарной части моста обрушились уже в 2019-м. Тогда сооружение ограждали предупредительными лентами и обследовали.

20 апреля 2024-го переправа лишилась нескольких пролетов ограждения и части узкой пешеходной дорожки - все обвалилось. Тогда рассыпающийся мост пообещали обследовать еще раз.

21 июня из-за повреждения части дорожного полотна сооружения глава Пензы ввел режим повышенной готовности. Это должно ускорить выделение бюджетных средств на объект.

В июле стало известно, что идет процесс заключения контракта на разработку проектно-сметной документации. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

После изготовления ПСД отослали на госэкспертизу. Результаты рассчитывают получить в феврале-марте 2025-го.

В процессе капремонта мост разберут. Движение транспорта будет перекрыто, а для пешеходов обустроят временную переправу. Ширина проезжей части и двух тротуаров новой переправы не изменится.