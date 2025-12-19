На ул. Осоавиахимовской пензенцы продолжают жить в аварийном доме

19.12.2025 | 10:51

В Пензе возбудили уголовное дело по факту непринятия городской администрацией мер по переселению жителей аварийного дома № 12а на улице Осоавиахимовской (Свинтрест).

Люди обратились к руководителю областного следственного управления Владимиру Игнатенкову. Они рассказали, что их здание было признано аварийным еще в 2017 году, но новое жилье им так и не предложили. От переезда в маневренный фонд пензенцы отказались.

В квартирах имеются коммунальные проблемы, состояние придомовой территории и дороги оставляет желать лучшего.

Владимир Игнатенков выехал на место, осмотрел помещения. Во встрече с жителями участвовал и заместитель главы администрации города Ильдар Усманов.

По результатам личного приема было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ.

«В рамках расследования будет реализован комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан», - сообщили в региональном СУ СКР.