На ул. Антонова в Пензе приступили к укладке асфальтобетона

03.10.2025 | 18:50

На улице Антонова в Пензе продолжается ремонт проезжей части, начавшийся в середине сентября.

Здесь отфрезеровали участок дороги, восстановили дождеприемные решетки и колодцы и уже приступили к укладке асфальтобетонного покрытия.

Затем специалисты нанесут разметку, рассказали в «Пензавтодоре».

Все работы планируется завершить до 15 октября. Автомобилистам следует учитывать это при построении маршрутов.

Аналогичные мероприятия сейчас проводятся на улице Чехова. Они стартовали 30 сентября и продлятся до 30 октября.