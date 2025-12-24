У Кузнецка нет денег на дублер дороги, соединяющей 2 микрорайона

Кузнецку необходим дублер дороги, соединяющей Западный и Южный микрорайоны. По мнению горожан, только так можно решить проблему с пробками.
Как рассказали в администрации Кузнецка, вопрос строительства дополнительного путепровода рассматривается.
«Подходящим местом для этого является переход через железнодорожные пути на улице Гагарина», - пояснил представитель мэрии на странице губернатора во «ВКонтакте».
Воплотить проект в жизнь мешает его высокая стоимость. В бюджете города нет средств на строительство путепровода.
«При формировании соответствующей программы, предусматривающей софинансирование этого вида работ из вышестоящих бюджетов, Кузнецк подаст заявку на участие в ней с этим объектом», - пообещали в администрации.
