Объяснено, почему светофор на Ленинградской будет без таймера

24.12.2025 | 15:39

В ГБУ «Безопасный регион» пояснили, почему у светофора на пересечении улиц Ленинградской и Мира в Пензе придется убрать табло обратного отсчета. С ним не совместимы регулировщики с координированным и адаптивным управлением (то есть умные).

Длительность режимов у таких светофоров зависит от текущей интенсивности движения машин.

«В частности, при отсутствии автотранспорта по одному направлению движения в течение 3-4 секунд происходит переключение разрешающего сигнала на запрещающий, при этом в других направлениях в значительной степени уменьшается время задержки», - рассказали сетевому изданию в «Безопасном регионе».

По этой причине у многих светофоров в Пензе отключили табло обратного отсчета времени.

О том, что на пересечении Мира и Ленинградской появится умный светофор, стало известно в ноябре. Причина нововведения - пробки в этом районе в часы пик: по утрам водители стоят на улице Мира, если едут в сторону улицы Захарова, по вечерам - на той же Мира, но от Русско-польского кладбища в направлении Окружной и Ленинградской, двигаясь со стороны улицы Попова.