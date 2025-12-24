Объяснено, почему светофор на Ленинградской будет без таймера

В ГБУ «Безопасный регион» пояснили, почему у светофора на пересечении улиц Ленинградской и Мира в Пензе придется убрать табло обратного отсчета. С ним не совместимы регулировщики с координированным и адаптивным управлением (то есть умные).
Длительность режимов у таких светофоров зависит от текущей интенсивности движения машин.
«В частности, при отсутствии автотранспорта по одному направлению движения в течение 3-4 секунд происходит переключение разрешающего сигнала на запрещающий, при этом в других направлениях в значительной степени уменьшается время задержки», - рассказали сетевому изданию в «Безопасном регионе».
По этой причине у многих светофоров в Пензе отключили табло обратного отсчета времени.
О том, что на пересечении Мира и Ленинградской появится умный светофор, стало известно в ноябре. Причина нововведения - пробки в этом районе в часы пик: по утрам водители стоят на улице Мира, если едут в сторону улицы Захарова, по вечерам - на той же Мира, но от Русско-польского кладбища в направлении Окружной и Ленинградской, двигаясь со стороны улицы Попова.
